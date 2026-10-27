Число спасенных из-под завалов здания в Найроби достигло шести

По данным ведомства, в ходе поисково-спасательной операции удалось извлечь из-под обломков еще двух человек. Их состояние оценивается как стабильное, оба доставлены в больницу имени Кениатты. Национальная полицейская служба Кении ранее сообщила о четырех спасенных.
Поисково-спасательная операция продолжается. В ней участвуют военнослужащие, полицейские, сотрудники Красного Креста и других экстренных служб. Для обнаружения людей, которые могут оставаться под завалами, используются специальная техника и служебные собаки.
При этом точное число людей, которые могут оставаться под обломками, пока не установлено. Официальных сообщений о погибших не поступало. Ранее поступило 47 обращений по поводу пропавших без вести.
Строящееся многоэтажное здание обрушилось 23 октября в районе Истли в восточной части Найроби. Как сообщил губернатор города Джонсон Сакаджа, строительство велось без утвержденных властями проектных планов. -0-