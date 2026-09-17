17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения вирусом Западного Нила в Италии достигло 657, 51 человек умер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет Высшего института здравоохранения Италии (ISS).
"С начала наблюдения по 16 сентября 2026 года в Италии зарегистрировано 657 подтвержденных случаев заражения вирусом Западного Нила среди людей (594 в предыдущем отчете), из них 345 проявились в нейроинвазивной форме", - говорится в отчете.
Первый подобный документ был опубликован 31 июля и охватывал период с начала года.
Летальность среди подтвержденных местных нейроинвазивных случаев, то есть с поражением нервной системы, составила 14,7% против 15,8% за аналогичный период 2025 года.
Циркуляция вируса подтверждена в 82 провинциях, расположенных в 19 регионах Италии. Вирус не выявлен только в области Базиликата на юге страны.
Лихорадка Западного Нила - инфекционное заболевание, природные очаги которого расположены более чем в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Среди симптомов - высокая температура, головная и мышечная боль, сыпь.-0-
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17 сентября 2026, 19:08
Число случаев заражения вирусом Западного Нила в Италии достигло 657
Фото РИА Новости
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