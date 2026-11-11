Число случаев заражения Эболой в ДР Конго превысило 11 тыс.

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Демократической Республике Конго подтвержденное количество заболевших вирусом Эболы превысило 11 тыс. Такую информацию агентства Reuters, которое ссылается на государственные данные, приводит ТАСС.



Как отмечается, почти 5,4 тыс. случаев завершились летальным исходом.



Эпидемия Эболы продолжается в ДР Конго с мая 2026 года. Она стала 17-й и самой смертоносной в истории страны. Продолжающиеся боевые действия в восточных провинциях страны и недоверие со стороны населения существенно осложняют оказание медицинской помощи и проведение противоэпидемических мероприятий.-0-