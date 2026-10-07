Число случаев кори в США достигло максимума с 1991 года

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев кори в США в 2026 году достигло 3887, что стало максимальным показателем с 1991 года. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), информирует ТАСС.



Показатель за неполный 2026 год уже значительно превысил итоги 2025 года, тогда в США зарегистрировали 2289 случаев кори. В 2024 году CDC подтвердили 285 случаев, в 2023 году - 59. В последний раз более высокий показатель был зарегистрирован в 1991 году - 9643 заболевших.



Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул 5 октября ввела режим чрезвычайной ситуации в штате в связи с ростом заболеваемости корью в сельских районах, а также в прилегающих штатах.



Корь была объявлена ликвидированной на территории США в 2000 году, что означало отсутствие непрерывной передачи заболевания в течение как минимум года. CDC связывали это с программой вакцинации и улучшением в целом санитарно-эпидемиологического контроля. Ввиду продолжающихся вспышек США в этом году могут лишиться данного статуса.-0-