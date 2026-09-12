12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 44 человека пострадали в результате схода с рельсов междугородного поезда на севере Франции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TF1.
Одна из пострадавших - 18-летняя девушка - находится в тяжелом состоянии. Остальные 43 получили менее тяжелые травмы. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, продолжается эвакуация остальных 140 пассажиров поезда. Телеканал также сообщил, что машинист поезда прошел обследование на наличие в крови следов алкоголя или наркотиков, анализы показали отрицательный результат.
Ранее министр транспорта Филипп Табаро сообщал о 20 пострадавших. По предварительным данным, поезд, следовавший по маршруту между городами Руан и Кан, столкнулся с неким объектом неподалеку от коммуны Клеон, после чего один из вагонов перевернулся, еще четыре сошли с рельсов. Движение по этому участку железной дороги остановлено.-0-
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12 сентября 2026, 00:25
Число пострадавших из-за схода поезда с рельс во Франции выросло до 44
Фото из архива AP Photo
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