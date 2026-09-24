Число погибших военнослужащих при ЧП в Казахстане достигло 12

По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибли, троих удалось спасти. Ведется поиск двух военнослужащих, местонахождение которых еще не установлено.





Правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра продолжает работу на месте. Власти поручили обеспечить непрерывный круглосуточный поиск пропавших военнослужащих с привлечением всех необходимых сил и средств. Уполномоченными органами ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.





Трагедия произошла 24 сентября во время выполнения учебно-боевой задачи на побережье Каспийского моря. По факту гибели военнослужащих Генеральная прокуратура Казахстана возбудила уголовное дело.





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и поручил принять необходимые меры для установления всех обстоятельств произошедшего и оказания помощи семьям погибших.





25 сентября в Казахстане объявлен общенациональный траур.-0-

24 сентября, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Число погибших военнослужащих при чрезвычайном происшествии в Мангистауской области Казахстана достигло 12 человек.