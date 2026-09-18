18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 21 человек погиб и более 100 получили ранения в результате взрыва у мечети в городе Кохат на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает телеканал Geo News со ссылкой на медицинскую службу.
В числе погибших 15 сотрудников полиции и 6 гражданских лиц. Ранее сообщалось о 15 погибших и более 50 раненых.
Инцидент произошел возле мечети на территории комплекса Police Lines в провинции Хайбер-Пахтунхва во время пятничной молитвы. По данным полиции, автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в ворота полицейского участка, после чего произошел взрыв.-0-
В мире
18 сентября 2026, 19:35
Число погибших при взрыве возле мечети в Пакистане достигло 21, более 100 ранены
Фото АР
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