Число погибших при взрыве на заводе в Измире возросло до 10





Ранее сообщалось о троих погибших. Согласно последним данным, ранения в результате инцидента получили 15 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Под завалами все еще есть люди, поисково-спасательные работы продолжаются.





Вспыхнувший после взрыва на заводе пожар к настоящему времени удалось потушить.





Взрыв произошел днем 9 ноября на металлургическом заводе в районе Алиага. В этот момент на предприятии находились рабочие, многие из которых оказались под завалами. Власти начали расследование произошедшего.-0-

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате взрыва на заводе в турецком Измире возросло до 10. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.