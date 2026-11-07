7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при стрельбе на главной площади польского Кракова увеличилось до пяти человек, более 10 получили ранения, в том числе двое полицейских, сообщает радио RMF24.
Ранее сообщалось о двух погибших.
Подозреваемый стрелял по случайным людям из автомобиля, у которого отсутствовали номерные знаки. При задержании нападавший был ранен правоохранителями, его доставили в больницу.
На месте работают экстренные службы, прибыл вертолет санитарной авиации. Полиция ведет расследование.
Министр внутренних дел Польши направляется в Краков, здесь состоится встреча с представителями органов безопасности.-0-
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07 ноября 2026, 19:04
Число погибших при стрельбе в Кракове достигло пяти человек
Фото Reuters
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