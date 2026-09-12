12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших после схода лавины в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии достигло 16, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, информирует РИА Новости.
"Сегодня спасатели нашли тело одного альпиниста. Общее количество погибших составляет 16 человек. Судьба одного альпиниста остается неизвестной", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось об 11 погибших.
Отмечается, что работы приостановлены из-за ухудшения погоды, возобновить их планируется утром в воскресенье, 13 сентября.
6 сентября снежная лавина сошла со склона и накрыла группу альпинистов из 33 человек в горах Кабардино-Балкарии. По уточненной информации, 10 человек смогли спуститься самостоятельно. Шесть пострадали. Они были госпитализированы.
Прокуратура Кабардино-Балкарии проводит проверку по факту происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности.-0-
В мире
12 сентября 2026, 20:17
Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 16
Скриншот видео из соцсетей
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