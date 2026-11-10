Число погибших при массовых ДТП в Болгарии увеличилось до 12, пострадали 50 человек

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновений 86 автомобилей на автомагистрали "Фракия" в Болгарии погибли 12 человек, еще 50 получили ранения. Об этом сообщают болгарские СМИ.





По предварительным данным, причиной аварий стали густой туман и мокрое дорожное покрытие. Сначала на трассе в направлении Бургаса столкнулись грузовик и рейсовый автобус, после чего в них врезались другие автомобили. Всего в этой цепной аварии участвовали 63 машины. Второе ДТП произошло на соседней полосе. Предположительно, водители отвлеклись на первую аварию и потеряли контроль над управлением. В результате столкнулись еще 23 автомобиля.





Из 50 пострадавших 16 госпитализированы в больницы Ямбола, 28 - Сливена, 6 - Бургаса. Десять человек погибли на месте, один скончался в больнице Сливена. Позже министр здравоохранения Катя Ивкова сообщила, что число погибших достигло 12.





Ранее сообщалось, что в массовом ДТП на автомагистрали "Фракия" в Болгарии участвовали более 50 автомобилей и погибли не менее 10 человек.-0-