20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 14 человек погибли из-за обрушения пород на нелегальном руднике на юго-западе Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря по вопросам мира и прав человека департамента Нариньо Алекса Гонсалеса.
Как отметил Алекс Гонсалес в эфире телеканала Caracol, на данный момент известно о 14 погибших, есть 7 раненых. Поисковые работы уже завершились.
Ранее сообщалось о 9 погибших. Шахта, в которой нелегально добывалось золото, расположена в муниципалитете Санта-Барбара.-0-
В мире
20 октября 2026, 07:07
Число погибших из-за обрушения на шахте в Колумбии выросло до 14
Фото АР
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