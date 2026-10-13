Число подтвержденных случаев Эболы в ДР Конго превысило 8,9 тыс. - ООН

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 8,9 тыс. случаев лихорадки Эбола зарегистрировано в Демократической Республике Конго (ДРК) с мая, более 4,3 тыс. заболевших умерли. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), информирует ТАСС.



Как отмечается в информационном бюллетене УКГВ, по итогам 41-й эпидемиологической недели 2026 года, завершившейся 11 октября, в ДРК зарегистрировано 8914 подтвержденных случаев Эболы и 4315 летальных исходов, летальность составляет 48,4%. За время, прошедшее после публикации предыдущего выпуска информационного бюллетеня по Эболе 5 октября, в ДРК зафиксированы 472 новых подтвержденных случая заболевания, включая 235 со смертельным исходом.



В настоящее время вспышка болезни затронула 65 районов в семи провинциях на востоке страны, что на один район больше, чем неделей раньше.



Нынешняя вспышка Эболы началась 15 мая в ДРК и Уганде. Угандийские власти объявили 28 июля, что вспышка на территории страны завершилась. 25 августа ВОЗ подтвердила эту информацию. 6 октября власти Кении сообщили о первом случае заражения в стране Эболой. Инфицированный - кенийский гражданин, который посещал ДРК, - умер в больнице.-0-