Число перенаправленных США после возобновления блокады Ирана судов достигло 99

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военные перенаправили почти 100 торговых судов с момента возобновления 14 июля морской блокады Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).



"По состоянию на 11 сентября силы США перенаправили 99 коммерческих судов с целью обеспечения полного соблюдения морской блокады", - говорится в публикации, размещенной на странице CENTCOM в X.-0-