Число новых нефтяных месторождений в мире сократилось до минимума с 1980 года - СМИ

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число вновь открытых нефтегазовых месторождений в мире в 2025 году сократилось до самого низкого уровня с 1980 года. Об этом сообщает японская газета Nikkei на основе обобщения данных мировой статистики, информирует ТАСС.



В 2025 году было открыто всего 19 месторождений промышленных масштабов. Это самое низкое количество за последние 45 лет и менее 10% от пикового уровня 2013 года.



Падение числа новых месторождений связывают с существенным сокращением инвестиций в разведку, за последние 10 лет они уменьшились почти на 40%. Это, в свою очередь, вызвано переносом усилий ведущих нефтегазовых корпораций в разработку новых источников энергии.



На ситуацию влияет также сокращение перспективных районов разведки на суше. Поиск новых месторождений все чаще приходится вести на континентальном шельфе или еще дальше на морском дне, что приводит к существенному росту затрат.-0-