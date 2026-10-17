Число авиарейсов в Германии с 2019 года сократилось на 18% - СМИ

17 октября, Минск. /Корр. БЕЛТА/. Число авиарейсов в Германии с 2019 года сократилось с 1,7 млн до 1,4 млн (на 18%). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag.



По данным Федеральной ассоциации компаний воздушного транспорта Германии (BDL), сокращение предложения затронуло все крупные аэропорты страны. С 2019 года авиакомпании исключили из своих расписаний 473 регулярных рейса внутри Германии, запустив взамен 349 новых. Кроме того, на многих важных маршрутах частота полетов снизилась.



Как отмечает издание, представители деловых кругов обеспокоены сложившейся ситуацией и предупреждают о серьезных последствиях для бизнеса. Особенно заметно сокращение авиасообщения в международном аэропорту Берлина: по сравнению с допандемийным периодом количество полетов там уменьшилось на 28%.



Эксперты связывают сокращение числа рейсов с высокими налогами и авиационными сборами в Германии. При этом, согласно приведенным данным, объемы авиаперевозок выросли практически во всех европейских странах, за исключением Австрии, Германии и Исландии.-0-