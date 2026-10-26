Численность военных НАТО на литовской авиабазе Шяуляй планируют существенно увеличить

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инфраструктуру авиабазы ВВС Литвы в Шяуляе планируется расширить для приема от 500 до 750 военнослужащих НАТО на ротационной основе, сообщают литовские СМИ со ссылкой на Министерство обороны республики.
Текущий контингент насчитывает около 200 военнослужащих. По расчетам Минобороны, присутствие контингента НАТО существенно поддерживает литовскую экономику: "Ежегодный экономический эффект от ротационной миссии 200 военнослужащих НАТО в Литве составляет приблизительно 24,6 млн евро. Развивая инфраструктуру авиационной базы ВВС в Шяуляе, мы стремимся создать условия для размещения на ней на ротационной основе 500-750 военнослужащих НАТО. По оценкам, экономический эффект от миссии из 500 военнослужащих может достигать приблизительно 65,5 млн евро в год".
В начале сентября 2026 года СМИ, основываясь на плане реализации положений правительственной программы, сообщали, что Министерство обороны Литвы намерено переоборудовать военный аэродром Шяуляй для приема истребителей пятого поколения. Это планируется сделать ко второй половине 2028 года.
Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии осуществляется с марта 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали членами НАТО.-0-