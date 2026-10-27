Четыре человека погибли из-за торнадо и шторма в турецкой Анталье

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли во время торнадо и шторма в провинции Анталья на юге Турции 26 октября, информирует телеканал TRT Haber.



Губернатор Антальи сообщил, что два человека умерли на месте, а два скончались в больнице. "Сегодня на заседании провинциального координационного совета наш региональный директор по метеорологии сказал, что мы должны быть готовы к экстремальным явлениям. Вечером мы столкнулись с таким инцидентом, выражаю соболезнования семьям погибших, их личности выясняются", - отметил губернатор.



Из-за торнадо в районе Кепез на строительной площадке перевернулся строительный кран. Сильным ветром были разрушены также два жилых блок-контейнера.



Метеорологи Турции распространили штормовое предупреждение на вторник для ряда регионов страны, в том числе для Антальи.-0-