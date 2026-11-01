1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском Далласе (штат Техас) в результате трех инцидентов со стрельбой погибли четыре человека, не менее 15 пострадали. Об этом сообщает The Dallas Morning News.
По данным полиции, стрельба произошла в ночь на воскресенье в трех местах развлекательного района Дип-Эллум.
Правоохранители задержали нескольких подозреваемых, обстоятельства инцидентов расследуются.-0-
В мире
01 ноября 2026, 20:27
Четыре человека погибли и 15 пострадали в серии перестрелок в Техасе
Фото dallasnews.com
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