27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару сбежал из страны и летит в США, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Nacion.
Неназванный американский чиновник подтвердил агентству Reuters, что Болсонару находится в самолете на пути в США.
Накануне суд обязал Болсонару, проигравшего на президентских выборах в Бразилии действующему главе государства, сдать паспорта в рамках дела об отмывании денег. Сам он отрицает свою причастность к каким-либо правонарушениям.
Во втором туре президентских выборов в Бразилии по итоговым данным после обработки 100% протоколов на пост главы государства был переизбран действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва.-0-
В мире
27 октября 2026, 22:10
Бывший кандидат в президенты Бразилии Болсонару сбежал из страны - СМИ
Флавиу Болсонару. Фото из архива AP Photo
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Губернатор Санкт-Петербурга: белорусские производители очень быстро отвечают на наши пожелания и заказы
Расширение межрегионального сотрудничества с Ташкентской областью Узбекистана обсудили в Совете Республики
Генеральное соглашение о строительстве третьего энергоблока БелАЭС в высокой степени готовности - Минэнерго
Живая память в строках с передовой: БЕЛТА представила проект "Судьбы, сложенные в треугольник" в Уфе
С нами интереснее