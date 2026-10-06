Бывший глава немецкой разведки задержан по подозрению в шпионаже

Согласно информации, полученной изданием, Ханнинга задержали рано утром 6 октября в его доме в Нордвальде. Одновременно был задержан еще один бывший высокопоставленный сотрудник BND Манфред Д.
Экс-главу немецкой разведки обвиняют в сборе данных, представляющих государственную тайну, государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства. По данным Bild, Ханнинг за деньги приобретал секретную информацию у бывшего сотрудника руководящего штаба BND, чтобы "перепродавать ее в рамках своей консультационной работы".
Как сообщает агентство DPA, Манфред Д. предоставил Ханнингу около 2 тыс. документов. Многие из них были засекречены и предназначались исключительно для внутреннего использования.
Экс-глава немецкой разведки должен предстать перед судом 7 октября.-0-