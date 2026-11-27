



За документ проголосовали 317 депутатов, против - 260. Общий объем расходов с учетом специальных фондов приблизится к 650 млрд евро. Это будет второй по величине объем новых долгов в истории ФРГ.





На основной бюджет приходится около 556 млрд евро расходов. Для его финансирования правительство планирует занять почти 123 млрд евро - примерно на 25 млрд больше, чем в 2026 году. Остальная часть заимствований связана прежде всего со специальными фондами для инфраструктуры и обороны.





Один из крупнейших разделов бюджета - военные расходы. На бундесвер предусмотрено почти 140 млрд евро, из которых 109,7 млрд пойдут из основного бюджета, а еще 29,6 млрд выделят из специального фонда. Военная помощь Украине составит 12 млрд евро. На инфраструктуру и климатические проекты через отдельный фонд направят 57,8 млрд евро.-0-

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкий парламент (Бундестаг) на заседании в пятницу принял федеральный бюджет страны на 2027 год, предусматривающий рекордные расходы и новые заимствования. Об этом сообщает издание Bild.