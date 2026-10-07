Бум в сфере ИИ и энергетический кризис ведут к росту инфляции в мире - МВФ

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие искусственного интеллекта, энергетический и продовольственный кризисы, увеличение ставок таможенных пошлин и расходов на оборону ведут к росту мировой инфляции. Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает ТАСС.



"Бум в сфере искусственного интеллекта ведет к росту инфляции. Энергетический и продовольственный кризисы ведут к росту инфляции. Пошлины, расходы на оборону и высокий государственный долг могут привести к росту инфляции. А воспоминания о недавней высокой инфляции до сих пор свежи", - сказала она, выступая в Сингапуре в преддверии осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе в Таиланде.



По словам Георгиевой, дорожают также удобрения, продовольствие и ключевое сырье для промышленности, а неблагоприятные погодные условия природного явления Эль-Ниньо добавляют риски для продовольственной безопасности. При этом пока потрясения удается сдерживать.-0-