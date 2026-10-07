7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие искусственного интеллекта, энергетический и продовольственный кризисы, увеличение ставок таможенных пошлин и расходов на оборону ведут к росту мировой инфляции. Такое заявление сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, передает ТАСС.
"Бум в сфере искусственного интеллекта ведет к росту инфляции. Энергетический и продовольственный кризисы ведут к росту инфляции. Пошлины, расходы на оборону и высокий государственный долг могут привести к росту инфляции. А воспоминания о недавней высокой инфляции до сих пор свежи", - сказала она, выступая в Сингапуре в преддверии осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, которая пройдет на следующей неделе в Таиланде.
По словам Георгиевой, дорожают также удобрения, продовольствие и ключевое сырье для промышленности, а неблагоприятные погодные условия природного явления Эль-Ниньо добавляют риски для продовольственной безопасности. При этом пока потрясения удается сдерживать.-0-
В мире
07 октября 2026, 09:32
Бум в сфере ИИ и энергетический кризис ведут к росту инфляции в мире - МВФ
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