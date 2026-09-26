Брюссель призвал страны ЕС сокращать потребление газа из-за высоких цен





"Мы столкнулись с кризисом цен на энергию, который связан с кризисом поставок", - признал еврокомиссар. В связи с этим он призвал государства ЕС усилить подготовку к предстоящей зиме и рассмотреть возможность принятия или сохранения мер, которые позволят поддерживать закачку газа в хранилища либо сокращать спрос на газ и электроэнергию "столько, сколько потребуется". Таким образом, Брюссель вновь допускает сокращение энергопотребления в странах ЕС на фоне роста цен и проблем с поставками энергоресурсов.





При этом Йоргенсен утверждает, что ЕС "сейчас лучше подготовлен" к энергетическим трудностям, чем зимой 2021 года.





В 2022 году ЕС взял курс на отказ от российских энергоносителей, резко сократив закупки трубопроводного газа из РФ и пытаясь частично заместить их гораздо более зависимыми от конъюнктуры мирового рынка поставками сжиженного природного газа (СПГ). По данным Еврокомиссии (ЕК), доля российского газа в импорте ЕС сократилась с 45% в 2021 году до 12% в 2025 году, тогда как доля СПГ выросла с 20% до 45%. В самой ЕК признают, что переход от российского трубопроводного газа к СПГ повысил волатильность цен, а высокие цены на энергию остаются одной из ключевых проблем стремительно падающей конкурентоспособности европейской промышленности. Европейский центральный банк отмечал, что электроэнергия для промышленности ЕС стоит примерно в 2,5 раза дороже, чем в США, а газ - почти в пять раз дороже, что особенно болезненно для химической, металлургической и других энергоемких отраслей.-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз столкнулся с ростом цен на энергию на фоне последствий войны США и Израиля против Ирана для нефтегазовых рынков, в связи с чем брюссельское руководство призывает страны сообщества рассмотреть меры по сокращению потребления газа и электроэнергии. Об этом говорится в письме еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена профильным министрам стран ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.