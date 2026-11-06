6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский телеканал Sky News получил предупреждение об угрозе безопасности спустя несколько часов после того, как ирландская телекомпания RTE эвакуировала своих сотрудников после сообщения о готовящемся взрыве. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя телеканала.
"Sky была одной из ряда медиаорганизаций, получивших угрозы. Мы провели оценку безопасности и сообщили об этом соответствующим органам. Безопасность наших сотрудников является для нас первостепенной задачей, и мы тесно сотрудничаем с властями. В настоящее время было бы неуместно давать дальнейшие комментарии", - говорится в заявлении представителя Sky News.
Угроза, предположительно, поступила от той же группировки, которая стоит за серией ложных сообщений о минировании более 20 самолетов по всей Европе.-0-
В мире
06 ноября 2026, 19:39
Британский телеканал Sky News получил предупреждение об угрозе взрыва
Фото Getty Images
Новости рубрики В мире
Главное
В 2026 году будут выделены дополнительные средства на строительство арендного жилья и инфраструктурных объектов
Топ-новости
Кратчайший путь между Западом и Востоком - через Беларусь. Снопков о потенциале транзита через новый терминал
Кочанова на встрече с вице-премьером Лаоса отметила взаимную поддержку стран и важность парламентского диалога
С нами интереснее