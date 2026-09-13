Британский банк Revolut передал персональные данные своих клиентов мошенникам





Финтех-компания Revolut подтвердила, что конфиденциальная информация о клиентах была передана неавторизованной третьей стороне. Утечка данных произошла, так как в Revolut фальшивый запрос от государственного органа приняли за настоящий. Запрос поступил с адреса электронной почты, выглядящего как официальный, и команда по соблюдению нормативных требований Revolut посчитала его подлинным.





Скомпрометированные данные включали дату рождения клиентов, почтовые и электронные адреса, номера телефонов, а также копии их документов, удостоверяющих личность, таких как паспорта и водительские удостоверения.





В компании указали, что клиенты, которых затронула утечка данных, были об этом проинформированы после инцидента. "Средства клиентов не пострадали", - заверил представитель Revolut, не раскрывая точное число лиц, затронутых утечкой данных. Он также сказал, что после обнаружения утечки адрес был немедленно заблокирован, а правоохранительные органы, регуляторы в сфере защиты данных и финансовые надзорные ведомства поставлены в известность об инциденте.





Revolut - британская финтех-компания, предоставляющая финансовые услуги через мобильное приложение и веб-интерфейс без классических банковских отделений. Она была основана в 2015 году в Лондоне. Revolut обслуживает десятки миллионов пользователей в более чем 30 странах.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский интернет-банк Revolut признал, что передал персональные данные своих клиентов мошенникам. Об этом сообщает Reuters.