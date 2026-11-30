30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все пять атомных подводных лодок британских ВМС класса Astute оказались не готовы к ведению боевых действий из-за нехватки ремонтных мощностей, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.



"Все пять подлодок класса Astute стоят на ремонте в порту - в то время, когда они нужны как никогда", - пишет издание.



По данным газеты, все пять подлодок ждут ремонта с мая. Вместо них ремонтируются лодки Vanguard, а некоторые субмарины Astute годами ждут капитального ремонта. Нехватка ремонтных мощностей возникла в результате многолетней экономии на инфраструктуре и угрожает невыполнением Британией своих задач перед НАТО, подчеркивает газета.



Издание также напоминает, что после окончания холодной войны британский подводный флот сократился с 31 до девяти субмарин.



В ноябре британские СМИ сообщили, что в этом году британская атомная подводная лодка HMS Vengeance провела рекордные семь месяцев в море из-за отсутствия замены. Это является мировым рекордом по продолжительности плавания подлодки. Ранее в этом году другая британская подлодка поставила предыдущий рекорд, находясь в море 205 дней. При этом подлодки класса Vanguard рассчитаны всего на 80 дней непрерывного плавания.-0-