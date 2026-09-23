Британская авиакомпания EasyJet отменяет сотни рейсов из-за забастовки бортпроводников

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская лоукост-авиакомпании EasyJet вынуждена отменять сотни рейсов из-за акций протестов бортпроводников, которые запланированы на период каникул с 2 по 6 октября и с 19 по 23 декабря, сообщает Bild.



Только в октябре это может повлечь отмену пятисот запланированных рейсов. Однако каких именно, пока неясно. В компании заявили, что внимательно следят за развитием ситуации и напрямую проинформируют затронутых пассажиров, если в их рейсах произойдут изменения.



За забастовками стоит португальский профсоюз Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviaсao Civil, добивающийся повышения заработной платы и улучшения условий труда. Профсоюз утверждает, что графики работы часто меняются, а тарифные соглашения не соблюдаются. Кроме того, из-за нехватки персонала на сотрудников оказывается давление с целью заставить их работать сверхурочно. В компании, однако, заявляют, что требования профсоюза невыполнимы, тем более что бортовой персонал уже получает оплату значительно выше среднего уровня по Португалии, но переговоры с целью найти компромиссное решение идут.



Лоукостер сталкивается также с проблемами во Франции, где ожидается забастовка пилотов. Профсоюз Syndicat National des Pilotes de Ligne требует надежных графиков работы и улучшения условий труда. Забастовочные дни - 24 и 25 сентября. Могут отмениться рейсы в/из Парижа, в Лион, Ниццу, Нант и Бордо. Как отмечает Bild, клиенты EasyJet, планирующие путешествия в Португалию и Францию, в ближайшие недели могут столкнуться с отменами или задержкам рейсов.-0-