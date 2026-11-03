Британия рассматривает возможность ускорить строительство фрегатов

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командование британских ВМС рассматривает возможность ускорить производство новых военных кораблей на фоне растущей обеспокоенности, что нынешний флот ветшает и становится непригодным для службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.



По данным источника в оборонной промышленности, работников на верфях Шотландии могут попросить начать выходить в двойные смены, чтобы ускорить производство фрегатов типа 31. Как говорится в статье, в настоящий момент сотрудники оборонно-промышленной компании Babcock, одного из основных участников восстановления и развития британского военного судостроения, работают лишь по восемь часов в день, а их сверхурочные часы и работа в выходные дни были отменены из-за необходимости экономии средств. Как замечает издание, это было сделано в рамках усилий правительства уменьшить дыру оборонного бюджета, оцениваемую в $37,6 млрд.



The Times пишет, что компания может либо нанять дополнительных сотрудников, в том числе стажеров, либо предложить тем, кто уже занят строительством кораблей, работать сверхурочно.



По словам источника газеты, при наличии дополнительного финансирования срок реализации программы строительства фрегатов типа 31 можно сократить вплоть до двух лет, что позволит подготовить первый корабль уже в 2028 году.-0-