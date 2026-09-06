Британия перехватила в Ла-Манше лодку со 140 нелегальными мигрантами

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лодка со 140 нелегальными мигрантами была перехвачена властями Великобритании в проливе Ла-Манш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.





Отмечается, что в операции были задействованы спасательные лодки, вертолет и аэроплан службы береговой охраны Соединенного Королевства. Перехваченное судно направлялось к побережью английского графства Хэмпшир из коммуны Жобур (регион Нормандия) на северо-западе Франции. Нелегалы были пересажены на шлюпки Королевского национального общества спасения на воде и доставлены в город Портсмут. Ожидается, что оттуда их перевезут в Манстон, где находится центр содержания мигрантов.





С 2018 года через Ла-Манш в Великобританию на надувных лодках перебрались более 205 тыс. нелегалов. Проблема нелегальной иммиграции обострилась в королевстве после выхода из Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин Brexit.-0-