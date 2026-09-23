23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бразильский исследователь Фабиу Калабрия Эванжелиста да Силва проанализировал массив астрономических данных и выявил восемь экзопланет, на поверхности которых могут быть жидкая вода и условия для поддержания жизни. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на бразильское информационное агентство Agencia Brasil.
Ученый изучил данные более чем 6 тыс. экзопланет, проанализировав их радиус, плотность и расстояние до звезды, вокруг которой они обращаются. Из этого массива он отобрал планеты, схожие с Землей по радиусу и плотности, а также находящиеся в зоне обитаемости. "Зона обитаемости - это зона, которая допускает существование жидкой воды, потому что там не слишком жарко и не слишком холодно. То есть это идеальная зона. Мы называем ее Goldilocks Zone", - пояснил Силва.
Наиболее похожая на Землю планета - это GJ 1002b, открытая в 2022 году. Она находится в 16 световых годах от Земли и вращается вокруг красного карлика. Один оборот вокруг звезды занимает всего 10 дней.
Возможность жизни за пределами Земли обсуждается с древности: еще в Античной Греции мыслители размышляли о жизни на Луне. Поиск усилился в 50-60-е годы, но сначала был сосредоточен на Солнечной системе. Первые экзопланеты (планеты вне Солнечной системы) - Полтергейст и Фобетор - были открыты в 1992 году. Атмосферы экзопланет исследуют с помощью телескопов: они анализируют свет звезды, когда планета проходит перед ней, и улавливают изменения при взаимодействии света с атмосферой.-0-
В мире
23 сентября 2026, 11:33
Бразильский ученый выявил восемь экзопланет - потенциальных кандидатов на существование жизни
Фото Nasa
Новости рубрики В мире
Лидер немецкой партии предложил вернуть украинцев призывного возраста на родину вместо выплаты им пособий
Главное
Топ-новости
Взаимодействие оборонных ведомств Беларуси и Вьетнама опирается на прочную историческую основу - Минобороны
Паспорта готовности к отопительному сезону в Беларуси получили около 98% теплоисточников и потребителей
Молодежь сегодня не считает карьеру и семью взаимоисключающими понятиями - Шпилевская на женском форуме
Цифровизация, ИИ, повышение эффективности таможенного контроля. Что в приоритете таможенных служб СНГ
Какие отношения должны быть у Беларуси с РФ и другими странами-соседями, Китаем, США? Результаты социсследования
С нами интереснее