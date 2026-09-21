Бомба замедленного действия: у берегов Норвегии уже более 80 лет лежит подлодка с 70 тоннами ртути

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На морском дне у берегов Норвегии лежит затонувший корабль времен Второй мировой войны. На его борту находится более 1,8 тыс. контейнеров с ртутью, сообщает RMF24.



На глубине приблизительно 150 м, недалеко от норвежского острова Федье, более 80 лет лежит обломок немецкой подводной лодки U-864. Она затонула во время Второй мировой войны, расколовшись надвое. Согласно историческим документам, на борту подводной лодки U-864 находилось до 1867 контейнеров с ртутью, предназначенной для японской военной промышленности. По оценкам, это могло составлять от 65 т до 67 т этого ядовитого вещества.



В мае 2025 года норвежская береговая администрация провела детальное обследование затонувшего судна с использованием дистанционно управляемых подводных аппаратов и других передовых методов измерения. В результате была создана трехмерная модель затонувшего судна и окружающего морского дна. Было обнаружено, что многие контейнеры с ртутью были повреждены во время затопления и часть ртути могла просочиться в донные отложения.



В 2026 году норвежские власти предприняли попытку поднять часть груза. Из-под затонувшего судна было извлечено 22 контейнера, 80% из которых были повреждены и протекали. Во время операции часть вещества просочилась в воду.



Специалисты считают, что затонувшее судно и прилегающую к нему территорию следует накрыть защитным слоем, который предотвратит дальнейшую утечку.



Как пишут СМИ, правительство Норвегии, уже потратившее более 400 млн крон ($42 млн) на различные исследования, связанные с U-864, заявило, что в настоящее время изучает выводы отчета.



Активисты много лет требуют поднять лодку, поскольку боятся, что создание защитного покрытия может случайно спровоцировать детонацию немецких торпед, все еще находящихся на борту, или раздавить уцелевшие контейнеры с ртутью.



Ртуть - неразлагаемый элемент, способный сохраняться в окружающей среде сотни лет. Особенно опасна ее органическая форма, метилртуть. Она образуется под действием микроорганизмов и накапливается в пищевой цепи, особенно в рыбе. Этот аспект вызывает наибольшую озабоченность у защитников окружающей среды и жителей региона.-0-