19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинству опрошенных семей в Латвии с трудом удается сводить концы с концами. Об этом сообщают латвийские СМИ со ссылкой на исследование, проведенное по заказу Министерства благосостояния Латвии.
Согласно данным исследования, 66,8% опрошенных семей сообщили, что им непросто покрывать ежедневные расходы. Из них 34,4% заявили, что испытывают небольшие финансовые трудности, 20,1% признались, что покрывать повседневные расходы им довольно сложно, а еще 12,3% сообщили о серьезных материальных проблемах.
Лишь 29,6% участников опроса сказали, что могут справиться с семейными расходами.
Финансовые сложности оказались характерны практически для всей страны. Доля семей, испытывающих проблемы, варьировалась от 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале, что, по мнению авторов исследования, свидетельствует об общегосударственном характере проблемы.-0-
В мире
19 сентября 2026, 20:48
Большинство опрошенных семей в Латвии признались, что им трудно сводить концы с концами
Фото Pixabay
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