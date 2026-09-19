Большинство опрошенных семей в Латвии признались, что им трудно сводить концы с концами

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинству опрошенных семей в Латвии с трудом удается сводить концы с концами. Об этом сообщают латвийские СМИ со ссылкой на исследование, проведенное по заказу Министерства благосостояния Латвии.



Согласно данным исследования, 66,8% опрошенных семей сообщили, что им непросто покрывать ежедневные расходы. Из них 34,4% заявили, что испытывают небольшие финансовые трудности, 20,1% признались, что покрывать повседневные расходы им довольно сложно, а еще 12,3% сообщили о серьезных материальных проблемах.



Лишь 29,6% участников опроса сказали, что могут справиться с семейными расходами.



Финансовые сложности оказались характерны практически для всей страны. Доля семей, испытывающих проблемы, варьировалась от 59% в Рижском регионе до 76% в Латгале, что, по мнению авторов исследования, свидетельствует об общегосударственном характере проблемы.-0-