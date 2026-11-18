18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рекордные 86% граждан Германии оценили работу правительства канцлера Фридриха Мерца как неудовлетворительную. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на институт Forsa.





Удовлетворение работой правительства ФРГ выразили лишь 12% опрошенных. По сравнению с июлем 2026 года этот показатель уменьшился на 6 процентных пунктов.





Недовольство выразили и подавляющее большинство сторонников входящих в правящую коалицию блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - 72% и 77% соответственно.





На отношение граждан к правительству повлияли продолжающиеся разногласия внутри коалиции: 63% опрошенных, по их собственным словам, настолько ими раздражены, что уже перестали вникать в предмет споров.





Кроме того, 62% немцев разделяют мнение, что Мерц является слабым лидером, а 50% - что правящая коалиция не способна управлять страной.-0-