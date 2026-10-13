Болгария запросила помощь НАТО в расследовании атак БПЛА на суда в Черном море

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Болгарии обратились к НАТО и ЕС за помощью в расследовании атаки дронов на торговые суда в исключительной экономической зоне страны. Об этом сообщает ТАСС.



"Болгария обратилась к ЕС и НАТО с запросом о технической помощи для продолжения расследования атаки беспилотников на два торговых судна в исключительной экономической зоне Болгарии в Черном море. В письмах, направленных председателю Европейского совета Антониу Коште, председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, премьер-министр Румен Радев подчеркивает необходимость поддержки со стороны союзников и призывает уделить этому вопросу первоочередное внимание ввиду его неотложного характера", - говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.



6 октября после атаки дронов в исключительной экономической зоне Болгарии затонуло шедшее под флагом Того судно Alfa Watan с экипажем из 10 человек. Спасти никого не удалось. Глубина моря в районе ЧП составляет около 2 км. 18 моряков второго судна Able, на котором после атаки дронов возник сильный пожар, эвакуировали. Эксперты полагают, что судно тоже может затонуть.-0-