23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более половины иностранцев, проживавших в Польше, заявили, что сталкивались с различными формами насилия в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного фондом Ocalenie, сообщает портал Bankier.pl.



Чаще всего мигранты сталкивались с неприятными замечаниями в свой адрес и оскорблениями. 46% респондентов подвергались более чем одному виду насилия. 25,8% сталкивались с насилием несколько раз в год.



По словам заместителя уполномоченного по правам человека Польши Анны Блащак-Банасяк, это отражает происходящее в польских публичных дебатах, которые часто основаны на языке дегуманизации и нормализации агрессии по отношению к мигрантам. Она отметила, что речь идет не только об оскорбительных высказываниях, но и о представлении иностранцев как массы, представляющей угрозу.



"Мы находимся накануне избирательной кампании, которая, судя по всему, также может быть основана на антимигрантских, антибеженских, антиукраинских темах, и это, несомненно, - и данные это ясно показывают, - приводит к эскалации уличного насилия", - добавила Блащак-Банасяк.



Исследование показало, что из всех, кто подвергся насилию, 61% считает, что оно было мотивировано национальными предрассудками, 15% - этническими или расовыми предрассудками и чуть менее 7% связали его с религией.



45% респондентов сталкивались с неприятными комментариями или оскорблениями в свой адрес. При этом словесное насилие чаще всего происходило в общественных местах, таких как улицы, общественный транспорт и магазины. Некоторые испытывали языковую дискриминацию.



Мигранты в Польше также подвергаются унижениям и экономическому насилию. Каждый третий респондент сталкивался с унизительным обращением, особенно это распространено в профессиональных отношениях и в ситуациях, связанных с арендой квартиры.



Экономическое насилие, заключающееся в невыплате заработной платы работодателем, задержках в ее выплате или несоблюдении Трудового кодекса, затронуло 24,2% опрошенных.



Каждый восьмой респондент сталкивался с физическим насилием. Речь идет об ударах, толчках, плевках или попытках сорвать хиджаб.



Десятки опрошенных сообщили о случаях насилия со стороны других иностранцев в Польше. Наиболее частые конфликты возникают между украинцами и русскоязычными мигрантами из Беларуси и России.



В исследовании приняли участие в общей сложности 988 человек из более чем 70 стран (две трети - из Украины и Беларуси). Большинство респондентов проживали в Варшаве, две трети из них - женщины. Среди респондентов, не являющихся гражданами Европы, наибольшее число приходится на граждан Афганистана, Ирана, Таджикистана и Индии.-0-