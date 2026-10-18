Более 850 человек задержали во время беспорядков в Париже

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 855 человек задержали во время беспорядков во французской столице Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.
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Правоохранительные органы Франции зафиксировали резкий скачок числа случаев мародерства. Телеканал France 24 сообщил, что, прикрываясь протестами, злоумышленники громили ювелирные салоны, премиальные магазины одежды и гаджетов, пекарни в разных городах. Некоторые протестующие разбрасывали награбленное по улицам и били витрины.-0-Фото АР