18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7,2 тыс. человек задержаны во Франции с начала массовых протестов в октябре. Такие данные привел глава Минюста Жеральд Дарманен, сообщает телеканал TF1info.





"С 17 октября 7184 человека были задержаны, из них 2661 несовершеннолетний, и 3053 привлечены к ответственности за акты насилия, вандализма или другие правонарушения", - приводит слова министра телеканал. Более 2,3 тыс. дел переданы в суд.





Беспорядки во Франции начались с блокировки учащимися школ в знак протеста против плохого состояния учебных заведений, чрезмерной учебной нагрузки и нехватки преподавательского состава. Затем протестную волну поддержали профсоюзные объединения, выдвинувшие требования об индексации заработных плат и отмене дополнительных мер экономии со стороны правительства. 17 октября в Париже и других городах Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в акциях участвовали 800 тыс. человек, по данным МВД - 550 тыс. В ряде городов протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Для разгона участников правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Протесты переросли в регулярные субботние выступления и продолжаются в ноябре.-0-