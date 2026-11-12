Более 60 человек задержаны в Варшаве во время "Марша независимости"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время "Марша независимости", который прошел в Варшаве 11 ноября, были задержаны более 60 человек. Об этом сообщают польские СМИ со ссылкой на представителя столичной полиции Яцека Вишневского.



"К 20.00 11 ноября полиция задержала более 60 человек. Среди них 41 имел при себе запрещенные вещества, шестеро находились в розыске. В ходе операции было изъято несколько сотен единиц пиротехнических материалов, в том числе сигнальные ракеты и петарды", - говорится в заявлении Яцека Вишневского.



В операции принимали участие сотрудники Главного управления полиции, сотрудники Службы государственной охраны, Муниципальной гвардии и солдаты Военной жандармерии.



По данным полиции, в "Марше независимости" участвовали от 250 тыс. до 300 тыс. человек. Он проводится ежегодно в столице Польши в Национальный праздник независимости 11 ноября.-0-