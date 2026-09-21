Более 520 авиарейсов отменили в Токио из-за приближения тайфуна "Дуцзюань"





Наибольшее число отмен зафиксировано в аэропорту Ханэда, где отменено свыше 300 внутренних и порядка 60 международных рейсов. В Нарите отменены более 100 рейсов, преимущественно международных направлений.





Кроме того, в прилегающей к Токио префектуре Тиба приостановлено движение поездов по некоторым направлениям, отменено паромное сообщение в Токийском заливе, из-за высоких волн перекрыты участки скоростной магистрали "Томэй". Компания JR Tokai предупредила о возможных отменах скоростных поездов на самой загруженной линии между Токио и Осакой.





Эпицентр тайфуна находится к югу от центральной части тихоокеанского побережья острова Хонсю. Циклон движется на северо-восток со скоростью около 25 км/ч и, по прогнозам метеорологов, во второй половине дня понедельника вплотную подойдет к полуострову Идзу, а затем - и к району Токио.





Синоптики предупреждают жителей об опасности ливней, угрозе разлива рек, схода оползней, жителей призывают не выходить на улицу. В отдельных районах прилегающей к японской столице префектуры Тиба уже объявлены рекомендации об эвакуации граждан в безопасные места.





Тайфун несет с собой сильный ветер с порывами, а также проливные дожди. В некоторых районах за минувшие двое суток уже зафиксировано свыше 410 мм осадков, синоптики прогнозируют ливни интенсивностью порядка 80 мм осадков в час.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 524 рейса отменены в токийских аэропортах Ханэда и Нарита из-за приближения к столичному региону Японии мощного тайфуна "Дуцзюань". Об этом сообщает ТАСС, основываясь на данных с табло.