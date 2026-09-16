16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бельгии 44 рейса отменены в международном аэропорту города Шарлеруа из-за забастовки диспетчеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.
Рейсы отменены до 08.00 по местному времени (09.00 по минскому времени) 17 сентября. В результате этого будут затронуты свыше 7 тыс. пассажиров.
Авиадиспетчеры в Бельгии бастуют в связи с недовольством уровнем зарплат за ночные смены.-0-
В мире
16 сентября 2026, 19:33
Более 40 рейсов отменили в бельгийском аэропорту Шарлеруа из-за забастовки
Фото АР
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