Более 40% поляков живут ниже уровня социального минимума - отчет

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно отчету Poverty Watch 2026 организации EAPN Polska, примерно 15 млн человек в Польше живут ниже уровня социального минимума. Об этом пишут польские СМИ.





В докладе объединены анализ данных о бедности и условиях жизни в Польше с опытом людей, получающих помощь, и оценкой национальной и европейской политики борьбы с бедностью.





Результаты исследования показывают, что в 2025 году в Польше доля людей, живущих в домохозяйствах с доходами ниже минимального прожиточного минимума, находилась на уровне 40,3% (или примерно 15 млн человек).





Крайняя нищета в 2025 году затронула 5,3% польских домохозяйств (или примерно 2 млн человек) по сравнению с 5,2% в предыдущем году. О крайней нищете говорят, когда люди не в состоянии обеспечить себе минимум средств к существованию и удовлетворить самые базовые потребности.-0-