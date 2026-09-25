Более 360 учебных заведений в Японии повреждены из-за тайфуна "Дуцзюань" 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В семи префектурах Японии из-за тайфуна "Дуцзюань" оказались повреждены не менее 362 учебных заведений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии.



Основной ущерб школам нанесли подтопления, вызванные сильными дождями, и оползни. Сильнее всего пострадала префектура Тиба, примыкающая к Токио: там повреждены более 280 государственных и частных школ. В префектуре Тиба и Токио из-за серьезных разрушений временно закрыли 36 начальных и средних учебных заведений. Такие меры приняты, поскольку оползни нарушили движение на дорогах, а в некоторых местах потоки воды размыли территории рядом со школами.



Во многих местах в префектуре Тиба вода до сих пор не отступила. Значительный ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям, пострадали около тысячи жилых домов.



По последним данным, жертвами тайфуна стали 11 человек, еще трое числятся пропавшими без вести. Большинство из них стали жертвами оползней, некоторые утонули в своих затопленных автомобилях, попавших в водяные ловушки в низинах.



Тайфун "Дуцзюань" 20 сентября прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья Японии.-0-