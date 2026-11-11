Более 350 спортклубов в Нидерландах сообщили об утечке данных после кибератаки

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нидерландах более 350 спортивных клубов заявили об утечке данных в результате кибератаки на систему управления AllUnited. Об этом информирует портал Hart van Nederland.



Компания AllUnited вечером 9 ноября сообщила, что неизвестный человек скопировал из базы данных информацию о всех членах спортклубов, которые пользуются ее услугами. Была зафиксирована утечка имен, адресов, паролей, номеров телефонов и банковских реквизитов.



С AllUnited сотрудничают 35 спортивных ассоциаций, в том числе Союз легкой атлетики, Королевская голландская хоккейная ассоциация и организация Gehandicaptensport Nederland, которая помогает развивать спорт для людей с ограниченными возможностями. Всего у компании более 2500 клиентов.-0-