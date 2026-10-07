7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Европу в 2025 году прибыли 31,1 тыс. детей-мигрантов, при этом более 20 тыс. из них - без сопровождения взрослых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ), входящую в структуру ООН.
Среди прибывших детей 78% составляли мальчики, а 22% - девочки. При этом доля детей, которые приехали без сопровождения взрослых, выросла до 67% (годом ранее она составляла 51%). Чаще всего дети прибывали в одиночку в Италию и Испанию - там этот показатель достиг 86%.
Всего в 2025 году число детей, обратившихся за международной защитой в Европе, составило 214,6 тыс. человек. При этом около 71% первичных заявлений было подано в четырех странах: Германии (30%), Франции (19%), Испании (15%) и Греции (7%).-0-
В мире
07 октября 2026, 18:57
Более 31 тыс. детей-мигрантов прибыли в Европу в прошлом году - ООН
Фото Unsplash
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