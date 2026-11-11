Более 300 итальянских школ получили электронные письма с угрозами взрыва

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии более 300 учебных заведений по всей стране получили электронные письма с угрозами взрыва. Из соображений безопасности проводится эвакуация. Об этом сообщает итальянское агентство Adnkronos.



Угроза затронула школы в разных регионах, включая Рим, Милан и Геную. Была проведена эвакуация также в некоторых детских садах Рима. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверки и не обнаружили ничего опасного, но расследование продолжается.



По информации агентства, все электронные письма подписаны именем "Михаил Андропов". Также автор писем утверждает, что бомба заложена в машину итальянского премьер-министра.-0-