11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии более 300 учебных заведений по всей стране получили электронные письма с угрозами взрыва. Из соображений безопасности проводится эвакуация. Об этом сообщает итальянское агентство Adnkronos.
Угроза затронула школы в разных регионах, включая Рим, Милан и Геную. Была проведена эвакуация также в некоторых детских садах Рима. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверки и не обнаружили ничего опасного, но расследование продолжается.
По информации агентства, все электронные письма подписаны именем "Михаил Андропов". Также автор писем утверждает, что бомба заложена в машину итальянского премьер-министра.-0-
В мире
11 ноября 2026, 14:25
Более 300 итальянских школ получили электронные письма с угрозами взрыва
Фото Рixabay
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