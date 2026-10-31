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Более 30 городов Германии охватили масштабные молодежные протесты

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
31 октября 2026, 17:08

Более 30 городов Германии охватили масштабные молодежные протесты

Скриншот видео ТАСС
Скриншот видео ТАСС
Скриншот видео ТАСС
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались в более чем 30 городах Германии, в том числе в Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте. К ним призвала инициатива Gen Z regelt ("Поколение Z решает"), которая рассчитывает собрать по всей стране около 160 тыс. участников, сообщает ТАСС.

В Берлине демонстрация проходит у символа города - Бранденбургских ворот, в ней заявлено более 10 тыс. человек. Среди требований протестующих - отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить инвестиции в образование, здравоохранение, защиту климата, принять более активные меры против роста стоимости жизни. Еще одна акция с участием около 500 человек запланирована в столице ФРГ вечером на площади Розенталер-плац. Она пройдет под лозунгом "С поколения Z хватит" и, как ожидается, соберет в том числе пропалестинских активистов и левых радикалов.
В Берлине безопасность обеспечивают около 1,5 тыс. полицейских. Организаторы перед началом акций неоднократно подчеркивали, что выступают исключительно за мирный протест, и предостерегали от провокаций. Однако правоохранительные органы ФРГ не исключают, что демонстрации могут перерасти в беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией. К слову, время проведения акций совпало с празднованием Хеллоуина.
Кроме того, как отметили в полиции, в социальных сетях некоторые экстремистские группировки, в частности, левого толка, призывали своих сторонников присоединиться к демонстрациям. В этой связи правоохранительные органы по всей стране находятся в состоянии повышенной готовности.
Многие модные бутики в Берлине и других городах закрыли витрины деревянными досками в преддверии протестов. Некоторые магазины вывесили таблички с извещением, что 30 октября прекратят работу раньше времени. Бизнес опасается, что дело может дойти до погромов, аналогичных тем, которые произошли во Франции.-0-
Скриншоты видео ТАСС
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