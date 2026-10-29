Более 281 тыс. жителей Йемена покинули свои дома с начала августа из-за военных действий 

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 281 тыс. йеменцев были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий в стране с начала августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).



"С начала августа в Йемене вынужденными переселенцами стали более 281 тыс. человек. Более половины из них нашли убежище в провинции Таиз. Три четверти вынужденных переселенцев "находятся в местах, где ощущается острая нехватка жилья, чистой воды и санитарных условий", - сказано в заявлении УКГВ ООН.



За последние три недели доступ гуманитарных организаций к пострадавшему населению "стал еще более сложным". Из-за повреждения ключевой дороги, соединяющей Таиз с южными провинциями, поставки помощи теперь осуществляются по узким горным маршрутам. Ресурсы медицинских служб истощаются. 20 октября больница в районе Сабир-эль-Мавадим в провинции Таиз уже во второй раз за месяц попала под минометный обстрел, погибли фельдшер и водитель машины скорой помощи. В провинции Мариб из 31 мобильной медицинской бригады продолжают работать только шесть, 15 медицинских учреждений полностью прекратили функционирование.



В ООН призвали все стороны конфликта в Йемене защищать гражданских лиц, включая медицинских работников, а также гражданскую инфраструктуру.



В Йемене продолжается вооруженное противостояние между мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле 2026 года повстанцы объявили о введении морской блокады в отношении королевства, после чего атаковали несколько принадлежащих ему нефтяных танкеров. В начале августа движение "Ансар Аллах" начало наступление на юго-западе Йемена, а 10-11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями близ Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября йеменские правительственные силы объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных мятежникам территорий.-0-