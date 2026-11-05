Более 2,6 млн человек на Кубе испытывают серьезные проблемы с водоснабжением 

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Национального института водных ресурсов Кубы, более 2,6 млн человек испытывают серьезные проблемы с доступностью пресной воды из-за энергетического кризиса и проблем с инфраструктурой, из них около 536 тыс. - в Гаване, сообщает интернет-издание Resumen Latinoamericano.



66% отключений подачи воды связаны с электроснабжением, 25% - с проблемами насосного оборудования.



Президент института Антонио Родригес рассказал, что в настоящее время идет строительство 10 солнечных электростанций, предназначенных для обеспечения работы трех ключевых источников водоснабжения столицы. Завершение проекта запланировано на август 2027 года, при этом принимаются меры по сокращению этих сроков.



Президент Кубы Мигель Диас-Канель охарактеризовал кризис водоснабжения в стране как "серьезный и сложный", подчеркнув, что его решение требует масштабных инвестиций в гидротехническую инфраструктуру. Причинами кризиса, по его словам, являются старение и износ водопроводных сетей, ограничения в проведении регулярного технического обслуживания, последствия многолетней блокады со стороны США, а также нехватка топлива и перебои в подаче электроэнергии, из-за которых насосные системы не могут работать в штатном режиме.



Во многих районах Гаваны вода по центральным сетям зачастую не поступает в дома как минимум семь дней и более подряд, сообщает ТАСС. В некоторых жилых комплексах и гостиницах это частично решается доставками воды в автоцистернах. Для жителей в такой ситуации водоснабжение включают по расписанию в среднем на четыре часа в день, когда можно сделать запасы. В условиях начавшегося на Кубе сезона дождей многие люди делают запасы и дождевой воды. Также популярным, хотя и довольно дорогостоящим и технически сложным решением, для многих жителей частных домов в Гаване стало бурение скважин на своих участках.-0-

