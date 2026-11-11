Более 200 авиарейсов отменили в Испании из-за общенациональной забастовки

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеобщая забастовка, объявленная профсоюзами в Испании, вызвала перебои в работе основных аэропортов страны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора воздушных гаваней королевства Aena в соцсети X.



Свыше 200 авиарейсов были отменены в аэропортах страны на вылет и прилет.



По данным агентства EFE, участники забастовки с самого утра начали устраивать пикеты и перекрывать движение по ряду дорог. Как сообщили представители испанских профсоюзов, во время пикета в одном из столичных районов страны полицейские применили силу к протестующим, в результате чего пострадали по меньшей мере восемь человек. По данным газеты El Mundo, двух участников пикетов сбили машины.



Как ранее сообщал Reuters, рабочие по всей Испании 11 ноября присоединились к первой за 14 лет общенациональной забастовке. Участники акции требуют повысить доступность жилья и выступают против роста арендной платы и выселений.



Забастовка проходит накануне досрочных парламентских выборов, назначенных на 29 ноября. В прошлом месяце парламент отклонил правительственные декреты, направленные на ограничение выселений и снижение арендной платы. Профсоюзы и участники протестов возлагают ответственность за жилищный кризис не только на региональные власти, но и на центральное правительство.-0-